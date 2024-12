König Charles: Weihnachtsansprache in ehemaliger Krankenhauskapelle

Bei Instagram wurde auf dem offiziellen Account der «Royal Family» zudem zum Ort der Ansprache erklärt: «Im Jahr 1928 legte der Grossvater Seiner Majestät, George VI., den Grundstein für das Gebäude.» Ein erstes Bild der Aufzeichnung zeigt Charles in einem dunkelblauen Anzug mit hellblauer Krawatte. Neben ihm ist ein geschmückter Baum zu sehen. «Der Weihnachtsbaum wurde dem Croydon BME Forum und dem Projekt ‹Can You C Me?› vom Macmillan Cancer Support gespendet und wird im Royal Trinity Hospice in Clapham, dem ältesten Hospiz im Vereinigten Königreich, aufgestellt», heisst es in dem Instagram–Posting.