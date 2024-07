König Felipe besucht mit Tochter und Ehefrau seinen Marinestützpunkt

Seit einem Jahr absolviert Prinzessin Leonor von Spanien (18) nun schon ihre Militärausbildung. Bislang war sie auf einer Akademie in Saragossa stationiert und schloss dort vor wenigen Wochen ihren ersten Abschnitt als Offiziersanwärterin ab. Ab August folgt die Tochter von König Felipe VI. (56) dann dem Ruf einer renommierten Marineschule in der Nähe von Pontevedra in Galizien. Am Dienstag, dem 16. Juli, ging Leonor dort schonmal auf Tuchfühlung und wurde auch offiziell von ihrem künftigen Chef willkommen geheissen. Zu der traditionellen Zeremonie reisten standesgemäss auch ihr Vater Felipe und ihre Mutter, Königin Letizia (51), aus Madrid an.