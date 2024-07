König Felipe von Spanien: Militärische Ehren für Tochter Leonor

Prinzessin Leonor studiert seit knapp einem Jahr an der identischen Akademie, an der auch ihr Vater, der heutige spanische Monarch, einst von 1985 bis 1988 ausgebildet wurde. Die künftige Königin bekam von ihrem Vater während der feierlichen Zeremonie ein Abzeichen überreicht, das er persönlich an ihrer Uniform befestigte. Der Rang von Prinzessin Leonor ist hierzulande dem eines Fähnrichs bei der Bundeswehr gleichzusetzen, also einer Unteroffiziers–Dienstgradgruppe.