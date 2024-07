König Felipe will im EM-Finale seinem Team wieder Glück bringen

Felipes edle Geste an Gavi

Bei so viel fussballpolitischer Brisanz dürfte sich Felipe während des Endspiels an einen Begleiter halten. Unter normalen Umständen stünde Nationalspieler Gavi (19) am Sonntag mit seinen Kollegen auf dem Feld. Doch der Jungstar vom FC Barcelona erholt sich aktuell von einer schweren Knieverletzung. Diese hinderte ihn an der Teilnahme an der Europameisterschaft in Deutschland. Deshalb bleibt Gavi Zeit für anderes: Am Mittwoch war er einer der Gäste bei der Preisverleihung der Stiftung Prinzessin von Girona (FPdGi) in Lloret de Mar. Die Zeremonie fand unter dem Vorsitz von König Felipe VI. und Prinzessin Leonor (18) statt.