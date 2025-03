König Frederik und Königin Mary tanzen ausgelassen bei Ball

König Frederik X. (55) und Königin Mary (53) haben am Freitagabend zu einem Ball für Kunst und Kultur ins Kopenhagener Schloss Christiansborg eingeladen. Rund 80 geladene Gäste, darunter Ministerinnen und Minister, Künstlerinnen und Künstler sowie weitere Kulturschaffende, trafen am Abend im Prunksaal des Schlosses ein, wo es zunächst ein Dinner gab und später der traditionelle Les Lanciers getanzt wurde, seit 150 Jahren eine Tradition am dänischen Königshof.