König Frederik und Königin Mary von Dänemark trauern um engen Freund

Königin Mary (53) und König Frederik von Dänemark (56) trauern um Michael Halbye, einen engen Freund der Familie. Der Lego–Manager war am Samstag auf einer Piste im Skiurlaub in der Schweiz schwer gestürzt und wenig später an den Folgen verstorben. Er wurde 64 Jahre alt. Das berichten dänische Medien unter Berufung auf das Unternehmen Kirkbi. In der Firma war Halbye stellvertretender Vorsitzender.