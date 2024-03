König Fussball sei Dank: «Major Tom» erobert wieder die Charts

Bei den Alben schnappt Alligatoah wieder zu

In den Album–Charts finden sich an den ersten drei Positionen chronische Wiederholungstäter. Den Platz an der Sonne sicherte sich Alligatoah (34) mit seiner Platte «Off». Es ist bereits das dritte Mal, dass der Rapper aus Niedersachsen Platz eins schnappte – zuvor gelang ihm das schon mit «Triebwerke» und «Schlaftabletten, Rotwein Teil V». Bei «Off» bekam er zudem internationale Unterstützung: Limp–Bizkit–Frontmann Fred Durst (53) ist auf dem Track «So Raus» mit von der Partie.