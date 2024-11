König Harald und Königin Sonja sagen Friedensnobelpreis-Teilnahme ab

Das norwegische Königshaus hat bestätigt, dass König Harald (87) und Königin Sonja (87) in diesem Jahr nicht an der Verleihung des Friedensnobelpreises und dem traditionellen Nobel–Bankett teilnehmen werden. Das meldet unter anderem die norwegische Zeitung «De Og Hor». Die Absage des Königspaares ist höchst ungewöhnlich, da ihre Anwesenheit bei den Feierlichkeiten am 10. Dezember in Oslo traditionell fest zum königlichen Terminkalender gehört.