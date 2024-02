König Harald V. in malaysisches Krankenhaus eingeliefert

Nur wenige Tage nach seinem 87. Geburtstag bereitet der Gesundheitszustand von Norwegens König Harald V. erneut Sorgen. Wie auf der offiziellen Homepage des norwegischen Königshauses mitgeteilt wurde, musste der Monarch in ein Krankenhaus in Malaysia eingeliefert werden. Konkret heisst es in dem kurzen Statement: «Seine Majestät der König ist während seines Urlaubs in Malaysia erkrankt und liegt dort mit einer Infektion im Krankenhaus. Der König wird sowohl vom malaysischen als auch vom norwegischen medizinischen Personal gut betreut.»