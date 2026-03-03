König Harald V. kehrt noch nicht von Teneriffa nach Norwegen zurück

Der norwegische König Harald V. (89) wird vorerst noch nicht in seine Heimat zurückkehren. Wie das Königshaus in einer Erklärung mitteilte, werde der Monarch erst einmal zusammen mit seiner Ehefrau, Königin Sonja (88), auf Teneriffa bleiben.
Medizinisches Personal betreut den König weiter
Unter dem Titel «Aktueller Gesundheitszustand des Königs» hiess es vom Palast: «Seine Majestät der König erholt sich noch, und das Königspaar wird seinen privaten Aufenthalt auf Teneriffa fortsetzen.» Der Allgemeinzustand des Königs sei «gut», wird der Leibarzt Bjørn Bendz dazu noch zitiert. Harald werde auf der spanischen Insel «vom medizinischen Personal betreut». Ein weiteres Update werde es «gegen Ende der Woche oder bei einer Änderung der gesundheitlichen Lage» geben.
Kronprinz Haakon (52) hatte sich kurz zuvor bei einem Termin am Norsk Utenrikspolitisk Institutt über seinen Vater geäussert. «Es geht ihm besser. Er spricht gut auf die Behandlung an», sagte der Thronfolger dem norwegischen Rundfunk.
König Harald wurde am 23. Februar während eines privaten Aufenthalts auf der Kanarischen Insel wegen einer Infektion und Dehydrierung in das Krankenhaus «Hospital Universitario Hospiten Sur» eingeliefert, nur zwei Tage nach seinem 89. Geburtstag. Er habe «gut auf die Behandlung angesprochen und sich schnell erholt», teilte der Palast am 26. Februar mit. Dabei wurde auch erklärt, dass Harald V. die Klinik noch am selben Tag verlassen kann.
2024 bekam er einen Herzschrittmacher
Der Norweger ist der älteste amtierende Monarch Europas. In den vergangen Jahren kämpfte er häufiger mit gesundheitlichen Problemen. Im Februar 2024 musste Harald etwa im Malaysia–Urlaub wegen eines Infekts in eine Klinik eingeliefert werden. Dem König wurde vor Ort ein temporärer Herzschrittmacher eingesetzt, später im Krankenhaus in Oslo ein permanenter Herzschrittmacher. Im Januar 2021 wurde er wegen eines Sehnenschadens am rechten Knie operiert.