König Harald V. verlässt Krankenhaus und setzt Urlaub fort

Die Einlieferung in das Hospital Universitario Hospiten Sur auf Teneriffa mit einer Infektion und wegen einer Dehydrierung war am Mittwochabend bekannt geworden. Der norwegische König hatte in der Vergangenheit auch mit zahlreichen anderen Problemen zu kämpfen. Im Februar 2024 musste Harald etwa im Malaysia–Urlaub wegen eines Infekts in eine Klinik eingeliefert werden. Dem König wurde vor Ort ein temporärer Herzschrittmacher eingesetzt. In einem Krankenhaus in Oslo konnte Harald später erfolgreich ein permanenter Herzschrittmacher eingesetzt werden.