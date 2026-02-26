König Harald V. verlässt Krankenhaus und setzt Urlaub fort

Es war ein Schreck, der glücklicherweise offenbar bereits sein Ende gefunden hat. König Harald V. kann wenige Tage nach seinem 89. Geburtstag ein Krankenhaus auf Teneriffa wieder verlassen. Und der norwegische Monarch kann sogar seinen Urlaub in Spanien fortsetzen.
«Gut auf die Behandlung angesprochen»
Seine Majestät habe «gut auf die Behandlung angesprochen und sich schnell erholt», wird in einer Mitteilung des Palastes vom 26. Februar bestätigt. Ausserdem wird erklärt, dass Harald V. die Klinik noch am heutigen Donnerstag verlassen kann. Einen privaten Aufenthalt des Königs mit Königin Sonja von Norwegen (88) könne der Monarch fortsetzen. Derzeit sei noch keine Entscheidung über eine Heimreise aus dem Urlaub gefallen.
Gleichzeitig geht man bei den norwegischen Royals auf Nummer sicher. Der Leibarzt des Königs, Bjørn Bendz, werde noch einige Tage vor Ort bleiben, um Haralds gesundheitliche Entwicklung zu beobachten. Ein neues Update zum Zustand des Königs soll jedoch erst wieder am 2. März oder bei einer Änderung erfolgen.
«Der allgemeine Gesundheitszustand des Königs ist gut», wurde Bendz bereits am Vortag in einem Schreiben des Palastes zitiert. Auch hier war die Rede davon, dass der Monarch gut auf die Behandlung anspreche. «Die Infektion geht auf eine Hautinfektion an einem seiner Beine zurück», berichtete Bendz. «Der König wird noch einige Tage zur Beobachtung und weiteren Behandlung im Krankenhaus bleiben.»
Die Einlieferung in das Hospital Universitario Hospiten Sur auf Teneriffa mit einer Infektion und wegen einer Dehydrierung war am Mittwochabend bekannt geworden. Der norwegische König hatte in der Vergangenheit auch mit zahlreichen anderen Problemen zu kämpfen. Im Februar 2024 musste Harald etwa im Malaysia–Urlaub wegen eines Infekts in eine Klinik eingeliefert werden. Dem König wurde vor Ort ein temporärer Herzschrittmacher eingesetzt. In einem Krankenhaus in Oslo konnte Harald später erfolgreich ein permanenter Herzschrittmacher eingesetzt werden.