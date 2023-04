König Willem-Alexander: Drei-Generationen-Porträt zum Thronjubiläum

Foto symbolisiert besonderen Moment in der Monarchie

Das besondere Foto soll die Vergangenheit und Zukunft der Monarchie verkörpern, und symbolisiert einen besonderen Moment in der Geschichte der niederländischen Monarchie. «Genau in diesem Moment vor zehn Jahren unterzeichnete Königin Beatrix die Abdankungsurkunde», heisst es zu dem Foto. «Von diesem Moment an wurde der Prinz von Oranien König der Niederlande. Von diesem Moment an wurde Prinzessin Amalia die Prinzessin von Oranien und die erste in der Thronfolge.»