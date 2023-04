König Willem-Alexander sichtlich mitgenommen am Ort des Zugunglücks

Viel Zuspruch auf Social Media

Auf Instagram teilte der Königspalast vier Bilder von Willem-Alexanders Besuch vor Ort. Dazu hiess es: «Der König besucht den Ort des Zugunglücks in Voorschoten, um sein Beileid zu bekunden und mit den unmittelbar Betroffenen zu sprechen. An der Stelle, an der der Zug entgleist ist, berichten Anwohner über die Hilfe, die sie den Opfern und Insassen des Zuges in der vergangenen Nacht geleistet haben.»