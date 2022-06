König Willem-Alexander und Königin Máxima auf Staatsbesuch in Wien

Das steht für Königin Máxima und König Willem-Alexander noch auf dem Programm

Am Nachmittag geht es für die Niederländer weiter mit einer Kranzniederlegung an der Shoah-Namensmauer in Gedenken an die schrecklichen Verbrechen im Holocaust. Später steht ein Termin beim Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (61) für die obligatorische Eintragung in das Goldene Buch der Stadt auf dem Programm. Nach einem Parlamentsbesuch endet der erste Tag ihrer Österreich-Reise. Am Dienstag steht dann unter anderem der Besuch einer Brotfabrik, ein Treffen mit geflüchteten Menschen aus der Ukraine und ein Besuch der Nationalbibliothek an.