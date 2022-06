Auf Staatsbesuch in Österreich

König Willem-Alexander und Königin Máxima schwingen das Nudelholz

Für König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande stand im Rahmen ihres Staatsbesuches in Österreich am Dienstag ein Besuch in einem Veranstaltungszentrum an. Während er das Nudelholz schwang, zeigte sie ihr Backtalent.