Prinzessin Alexia nicht bei den Feierlichkeiten vor Ort

Laut eines Berichts der niederländischen Zeitung «De Telegraaf» stammt das neue Foto aus dem Dezember 2022 und wurde im Noordeinde-Palast in Den Haag aufgenommen. König Willem-Alexander wird am Donnerstag mit Königin Máxima (51) und seinen beiden Töchtern Prinzessin Catharina-Amalia (19) und Prinzessin Ariane (16) in Rotterdam unter anderem eine Fahrt mit einem ehemaligen Passagierschiff antreten. Prinzessin Alexia (17) blieb aufgrund von anstehenden Prüfungen in ihrer Wahlheimat Wales, wo sie ein Internat besucht.