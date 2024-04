König Willem-Alexander wird 57: So feiert er den Koningsdag

Der niederländische König Willem–Alexander feiert seinen 57. Geburtstag am 27. April in der Gemeinde Emmen. Am Samstagvormittag kam er in Begleitung seiner Frau, Königin Máxima (52), und den drei Töchtern Amalia (20), Alexia (18) und Ariane (17) in der Gemeinde im Südosten der Provinz Drenthe an.