Königin Camilla bekommt kein eigenes Gehalt vom Parlament

Finanzbericht: Britische Monarchie wird teurer werden

Auch einen Blick in die Zukunft wagt dieser Bericht. So wird darin angenommen, dass die Kosten für die britische Monarchie in Zukunft weiter steigen werden. König Charles hingegen spricht immer wieder von seinem Ziel, die Monarchie zu verschlanken. Er wolle Gelder einsparen, um so die Akzeptanz in der Bevölkerung für sich und seine Familie zu erhöhen. Dennoch heisst es wörtlich in dem Bericht: «Es kann davon ausgegangen werden, dass der König mehr Veranstaltungen ausrichten und zu mehr Terminen im Vereinigten Königreich und Übersee reisen wird, wenn die Regierung das wünscht.» Seine Mutter habe das wegen ihres fortgeschrittenen Alters und der Corona-Pandemie zuletzt nicht mehr leisten können, was sich naturgemäss positiv auf die Ausgaben auswirkte.