Königin Camilla besucht erstmals Militärregiment ihres Vaters

Königin Camilla zitiert ihren Vater

Die 76–Jährige trug bei dem Auftritt in North Yorkshire ein militärisch inspiriertes Outfit. In einem marineblauen Mantelkleid mit goldenen Knöpfen und silbernem Schulterbesatz sowie einem roten Barett schüttelte Camilla fleissig Hände, nahm Blumen entgegen und inspizierte die Parade der 152 anwesenden Soldaten. In einer kurzen Rede gedachte die Königin zudem ihrem Vater, indem sie eine Stelle aus dessen Memoiren zitierte, in der er seine ersten Momente im Regiment im Jahr 1937 beschreibt.