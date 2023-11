Königin Camilla gibt einem Elefantenbaby in Kenia die Flasche

Von der Tierwohl–Organisation Kenya Society for the Protection and Care of Animals wurde Camilla während ihres Aufenthalts in dem Schutzgebiet ein traditionelles Kleidungsstück überreicht: Die sogenannte Shuka, einen roten Schal, band sich die Königin um ihr mit aufgestickten Giraffen verziertes Kleid, wie auf Bildern des Auftritts zu sehen ist.