Königin Camilla: Grosse Ostereiersuche in London

Camillas Auftritt nach Charles' Klinikaufenthalt

Camilla nahm an dem öffentlichen Termin teil, nachdem ihr Ehemann laut Palastangaben vergangene Woche wegen Nebenwirkungen seiner Krebsbehandlung in einer Klinik behandelt werden musste. Nach einer Erholungsphase am Wochenende auf seinem Landsitz Highgrove in Gloucestershire wird der Monarch in den kommenden Tagen seine royalen Pflichten wieder aufnehmen – das berichtete unter anderem die BBC. Auch eine geplante Italien–Reise soll wie vorgesehen stattfinden.