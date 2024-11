Königin Camilla kämpft in neuer Doku gegen häusliche Gewalt

Im Durchschnitt tötet in England und Wales alle fünf Tage ein Mann seine Partnerin oder Ex–Partnerin, heisst es weiter. In dem Dokumentarfilm wird der Weg der Eskalation von häuslicher Gewalt bis zum Mord nachgezeichnet. Für die Königin ist die Zwangskontrolle am Anfang «fast das Schlimmste», wie sie erklärt: «Sie nehmen dir deine Freunde weg, sie nehmen dir deine Familie weg. Sie übernehmen die Kontrolle über dein Geld. Sie fangen an, dich anzuziehen. Und trotzdem glauben die Betroffenen die ganze Zeit, dass sie es tun, weil sie sie lieben.»