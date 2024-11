Königin Camilla kehrt nach Erkrankung zu royalen Pflichten zurück

Fehlen soll sie an der ebenfalls am Mittwoch stattfindenden Weltpremiere von «Gladiator II» im Odeon Luxe am Leicester Square. Auf Anraten der Ärzte müsse sie sich weiterhin schonen, weshalb Anpassungen im Terminkalender notwendig seien. So wird Charles wohl ohne seine Gattin zu der mit Stars gespickten Veranstaltung kommen.