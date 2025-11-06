Königin Camilla verschenkt Ofenkartoffeln aus Imbisswagen

Ebenfalls beim Event dabei war die BBC–Radiomoderatorin Gaby Roslin (61), die als Erste von der Königin eine Ofenkartoffel serviert bekam. Sie sagte, es sei «möglicherweise der seltsamste Morgen meines Lebens» gewesen. «Die Königin servierte mir eine Ofenkartoffel. Wenn ich meinen Töchtern das später erzähle, werden sie sagen: ‹Wie bitte? Die Königin servierte dir eine Ofenkartoffel?›» Sie schilderte den Moment: «Sie gab mir noch einen extra Klecks Butter und dann lud sie den Käse und die Bohnen darauf. Es ist wohl eines der surrealsten Dinge überhaupt.»