Königin Camilla vertritt Charles beim Gründonnerstags-Gottesdienst

Besondere Tradition am Maundy Thursday

Es ist seit dem 17. Jahrhundert Tradition, dass der britische Monarch im Rahmen des «Royal Maundy»–Gottesdienst speziell geprägte Silbermünzen an Menschen, die sich um die Gemeinschaft verdient gemacht haben, verteilt. Die Münzen sollen laut Palastangaben an die Fusswaschung der Apostel durch Jesus beim Abendmahl erinnern. Dieses Jahr erhielten 75 Frauen und 75 Männer, die sich in der Kirche und dem Ort engagieren, diese Münzen von Königin Camilla. Charles bezeichnete sie in seiner Ansprache als «wunderbare Beispiele solcher Freundlichkeit», indem sie «so viel von ihrem Leben in den Dienst anderer in ihrer Gemeinschaft gesteckt haben».