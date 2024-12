Königin Camilla wieder fit: Jetzt feiert sie mit Brigitte Macron

Brigitte Macron und Königin Camilla ehren Literaturtalente

Brigitte Macron und Königin Camilla erschienen dazu am Mittwoch (4. Dezember) in der Residenz des französischen Botschafters in London, um Preise an Autoren und Übersetzer zu verleihen, deren Werke auf Französisch und Englisch erscheinen. Die Ehefrau von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (46) trug dabei ein langärmliges, hellblaues Blazerkleid in Midilänge, das sie mit dunkelblauen Pumps kombinierte. Camilla zeigte sich in einem grauen Ensemble bestehend aus Blazer und Kleid. Dazu trug sie schwarze Schuhe.