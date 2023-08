Königin Camilla zurück in London: Erster Solo-Auftritt des Sommers

Königin Camilla (76) ist nach London gereist, um dort an diesem Dienstag (29. August) einen Termin wahrzunehmen, der ihr scheinbar sehr am Herzen lag. Die Literatur–Liebhaberin besuchte aus einem bestimmten Grund eine Grundschule: «Die Königin hat sich mit Kindern und Grosseltern zu einem ‹Poetry Together Rezital› und einer Teeparty an der Fielding Primary School in London getroffen», heisst es in einem Instagram–Post der Royal Family.