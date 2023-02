Die junge Königin Charlotte wird von India Amarteifio (21) gespielt, während Golda Rosheuvel (53) weiterhin den Part der erwachsenen Königin übernimmt. Neben Charlotte ist die junge Lady Agatha Danbury zu sehen, sie wird von Arsema Thomas verkörpert. In «Bridgerton» schlüpfte Adjoa Andoh (60) in die Rolle der scharfzüngigen Lady, auch sie wird im Spin-off einen Auftritt haben. Danbury wird «ihrer Freundin nicht nur in Liebesfragen, sondern auch in der Welt der Aristokratie zur Seite stehen», heisst es. Michelle Fairley (59) ist als Prinzessin Augusta zu sehen.