«Königin des Jahrhunderts»: Sylvie Meis erhält Auszeichnung

Sylvie Meis (46) ist die «Königin des Jahrhunderts», zumindest wenn es nach dem niederländischen Männermagazin «FHM» geht. Dieses verlieh der in Deutschland lebenden niederländischen Moderatorin am Donnerstag, den 30. Mai, die Auszeichnung «Queen of the Century». Auf der offiziellen Website des Männermagazins hiess es, dass Meis immer nur noch schöner werde.