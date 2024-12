Königin Letizia ist bei Staatsbesuch in Rom pretty in pink

Drei Tage Staatsbesuch in Italien

König Felipe und Königin Letizia sind vom 10. bis 12. Dezember zu Besuch in Italien. Am Dienstagabend besuchte das Königspaar unter anderem die Königliche Akademie von Spanien in Rom, wo es sich mit der Vereinigung der italienischen Hispanisten traf, die seit 50 Jahren den Austausch italienischer Forscher auf die iberische Halbinsel und Südamerika fördert. Anschliessend gab es einen Empfang in der spanischen Botschaft. Es ist ihr erster offizieller Besuch in Italien seit 2014. Die Einladung erfolgte durch den italienischen Präsidenten, Sergio Mattarella (83).