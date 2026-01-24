Königin Letizia setzt bei Neujahrsempfang auf die Trendfarbe 2026

Wenn es um stilsichere Auftritte geht, macht Königin Letizia von Spanien (53) so schnell niemand etwas vor. Kein Wunder, dass sich die Ehefrau von König Felipe VI. (57) bestens mit den Trendfarben auskennt: Beim diesjährigen Neujahrsempfang des diplomatischen Korps am Freitag in Madrid griff sie zu der unangefochtenen Trendfarbe des Jahres.