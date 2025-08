Königin Letizia: Sommerlicher Kino-Ausflug mit ihren Töchtern in Palma

Prinzessin Sofía hat im Frühjahr ihren Schulabschluss am renommierten UWC Atlantic College in Wales gefeiert und wird im Herbst ein Studium der Politikwissenschaft und der internationalen Beziehungen am Forward College beginnen, das sie nach Lissabon, Paris und Berlin führen wird. Sofías ältere Schwester Prinzessin Leonor wird womöglich nach ihrer Militärausbildung ebenfalls ein Studium beginnen. Sie befindet sich derzeit im zweiten von insgesamt drei Jahren militärischer Ausbildung. Nach der Marine folgt nun ein Wechsel: Im akademischen Jahr 2025/26 wird sie an der Academia General del Aire y del Espacio in San Javier ihre Ausbildung als Offiziersanwärterin der spanischen Luft– und Weltraumarmee fortsetzen.