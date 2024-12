Königin Letizia strahlt neben König Felipe bei Veranstaltung

Ein eleganter Auftritt folgt dem nächsten

Vor einer Woche zeigte sich Letizia auch in einem modischen Ensemble in der italienischen Hauptstadt Rom. Am 12. Dezember traf sie sich unter anderem mit Mitarbeitern der Ernährungs– und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Dabei präsentierte sie sich in einer schwarz–weiss gemusterten Kombination aus einem langen Blazer und einem Rock. Das Outfit vervollständigte sie mit einem breiten, schwarzen Gürtel und schwarzen Pumps. Bei einem Treffen mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (47) einen Tag zuvor setzte die zweifache Mutter auf mehr Farbe: Letizia präsentierte sich in einem stylishen Kostüm in blassem Rosa.