Die Temperaturen auf Mallorca knacken aktuell täglich die 30-Grad-Marke. Kein Wunder, dass die spanischen Royals in ihrem Sommerurlaub deswegen zu luftigen Outfits greifen, wie auch am Sonntagabend in Palma de Mallorca. Königin Letizia (49), ihre Töchter Leonor (16) und Sofía (15) sowie ihre Schwiegermutter Sophia von Griechenland (83) verbrachten einen klassischen Frauenabend in den Strassen der Urlaubsstadt. Wie Fotos ihres Spaziergangs zeigen, schlenderten sie über den abendlichen Markt am Passeig Sagrera.