Königin Letizia von Spanien zeigt: So geht schlichte Eleganz

Schlicht, aber elegant: So lässt sich etwa der Kleidungsstil von Königin Letizia von Spanien (49) beschreiben. Mit ihrem Ehemann König Felipe VI. (54) besuchte die Monarchin am Freitag eine Veranstaltung in der Universität von Alcalá in Madrid. Für ihren Auftritt warf sie sich in ein knielanges, marineblaues Etuikleid mit langen Ärmeln von Carolina Herrera.