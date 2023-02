Königin Margrethe II.: Deswegen nahm sie Enkelkindern die Titel weg

«Es ist besser, dass ich es getan habe», so Königin Margrethe II. Dann sei es «die alte Dame», die die Entscheidung getroffen habe. Generell sei sie aber nicht daran interessiert, über dieses Thema gross in der Öffentlichkeit zu sprechen. Sie könnte natürlich die genauen Gründe nennen, «aber man sollte nicht alles sagen». Kronprinz Frederik meldete sich im Oktober in einem TV-Interview mit dem Sender TV2 zu Wort und stärkte damals seiner Mutter den Rücken. Es mache ihn aber traurig, wie der Titelentzug seinen jüngeren Bruder und dessen Familie berührt habe.