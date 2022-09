Königin Margrethe II. entzieht Titel: Die Familie von Prinz Joachim

Damit folgte er in die Fussstapfen seines älteren Bruders. Auch Nikolai begann eine militärische Ausbildung und brach sie wieder ab, wie der TV-Sender «TV2» damals berichtete. Und im Sommer 2019 begann er ebenfalls ein Studium bei der Copenhagen Business School. Ihm hatte es allerdings das Fach Business Administration and Service Management angetan, wie «DR» damals meldete. Doch Nikolai hat noch ein anderes Standbein. 2018 schnupperte er erstmals in ein ganz anderes Metier hinein und debütierte als Model auf der London Fashion Week für das Label Burberry. Davon berichtete das «wmagazine». Im selben Jahr lief er in Tokio für Dior über den Laufsteg, was «B.T.» zeigte. Im Jahr 2020 zierte er sogar das Cover der «Vogue».