Königin Margrethe II. gestaltet Jubiläumbecher für Royal Copenhagen

Die jetzige Zusammenarbeit sei «ein prachtvolles Zeugnis» des königlichen Erbes und der gemeinsamen Leidenschaft für die Kunst. Die 84–Jährige wählte zwei handgemalte kobaltblauen Fische, die durch Wellen gleiten. Wie sie auf diese Idee kam, verriet die Königin auch: «Das Motiv der Tasse ist inspiriert von einem Fisch, den ich vor vielen Jahren in Frankreich gemalt habe. Ich mochte es schon immer und finde, die handbemalte Dekoration sieht so schön auf dem Porzellan aus», wird sie zu einem Video zitiert, in dem sie selbst Pinselstriche wagt.