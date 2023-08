Königin Margrethe und Netflix: «Ehrengard» erscheint am 14. September

Der Film erzählt die Geschichte von Cazotte, einem selbsternannten Experten in Liebesdingen, der einen schüchternen Kronprinzen in die Kunst der Liebe und Verführung einführen soll. Sein Plan schlägt allerdings fehl - stattdessen verliebt sich Cazotte selbst inmitten rivalisierender Thronanwärter und Intrigen in die Edelfrau Ehrengard.