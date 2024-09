Königin Margrethe von Dänemark liegt nach Sturz in der Klinik

Termine in den vergangenen Tagen

In den vergangenen Tagen hatte sich die Mutter des jetzigen Königs Frederik X. (56) bei einigen Terminen gezeigt. So nahm sie am 18. September an der Eröffnung des Sklerose–Kongresses ECTRIMS 2024 im Bella Center in Kopenhagen teil. Rund 9.000 Wissenschaftler und andere Gesundheitsfachleute aus aller Welt versammelten sich bei der internationalen medizinischen Forschungskonferenz auf dem Gebiet der Multiplen Sklerose. Wie der Palast via Instagram mitteilte, ist die Königin bereits seit dem 1. Oktober 1959 Schutzpatronin des Sklerosevereins. Auch am 14. und 16. September war die 84–Jährige für die Krone unterwegs.