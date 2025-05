Königin Margrethe wurde aus dem Krankenhaus entlassen

Gute Nachrichten aus Dänemark: Königin Margrethe (85) konnte am Samstagmorgen das Kopenhagener Rigshospitalet verlassen. Der Königspalast teilte in einer knappen offiziellen Erklärung mit, dass die einstige Monarchin wieder in ihrer Residenz im Schloss Fredensborg sei. «Ihrer Majestät geht es gut», heisst es in der Mitteilung, die auf der Website des Königshauses veröffentlicht wurde.