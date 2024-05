Königin Mary und Mette-Marit: Malerische Wandertour in Nationalpark

Auf ihrer Wandertour legten die Royals eine Pause an einem See ein. Kronprinz Haakon verteilte an dem Aussichtspunkt persönlich Getränke an die kleine Wandergruppe, bevor die norwegischen und dänischen Royal–Paare für ein gemeinsames Gruppenfoto posierten. Die Zeit in der Natur schienen besonders Mary und Mette–Marit zu geniessen. Die Königin und die Kronprinzessin verstanden sich augenscheinlich hervorragend, scherzten und lachten zusammen.