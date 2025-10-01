Königin Mathilde ist stolz: Prinz Gabriel als Offizier vereidigt

Ein bedeutender Tag für die belgische Königsfamilie: Seit Dienstag trägt Prinz Gabriel (22) offiziell den Titel «Leutnant van Saksen Coburg». Der Sohn von König Philippe (65) und Königin Mathilde (52) wurde gemeinsam mit 124 Kommilitonen auf dem Vorplatz der Königlichen Militärakademie in Brüssel feierlich vereidigt.
Besonders symbolträchtig: Der Oberbefehlshaber der belgischen Streitkräfte, der die Vereidigung leitete, war niemand Geringerer als sein Vater, König Philippe. Im Publikum: Königin Mathilde, die bei diesem emotionalen Moment sichtlich bewegt war, und die jüngste Schwester des Prinzen, Eléonore (17).
Im königsblauen Outfit verfolgte Königin Mathilde die Zeremonie aufmerksam und versteckte ihre Gefühle dabei nicht. Als Gabriel den Eid leistete, leuchteten ihre Augen vor Stolz, wie Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen. Ein seltener, intimer Augenblick zwischen Mutter und Sohn, eingefangen vor feierlicher Kulisse.
Prinz Gabriel hatte im vergangenen Jahr seinen Bachelor in Sozial– und Militärwissenschaften abgeschlossen und sich für ein Masterstudium entschieden. Mit seiner Ernennung zum Leutnant schlägt er nun ein neues Kapitel auf. Der Rang OF–1 markiert nicht nur den Beginn seiner Offizierslaufbahn, sondern auch die Möglichkeit einer aktiven Karriere in den belgischen Streitkräften.
Das machen Prinz Gabriels Geschwister
Seine ältere Schwester, Kronprinzessin Elisabeth (23), studiert derzeit an der Harvard University Public Policy im zweiten Masterjahr. Zuvor hatte sie bereits selbst ein Jahr an der Königlichen Militärakademie absolviert und dort eine militärische Grundausbildung durchlaufen – ganz ähnlich wie nun ihr Bruder.
Der jüngste Sohn, Prinz Emmanuel (19), kombiniert sein Studium in Leuven mit seiner Leidenschaft als DJ, und Prinzessin Eléonore bereitet sich an der International School of Brussels auf ihr International Baccalaureate vor.