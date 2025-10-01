Königin Mathilde ist stolz: Prinz Gabriel als Offizier vereidigt

Prinz Gabriel hatte im vergangenen Jahr seinen Bachelor in Sozial– und Militärwissenschaften abgeschlossen und sich für ein Masterstudium entschieden. Mit seiner Ernennung zum Leutnant schlägt er nun ein neues Kapitel auf. Der Rang OF–1 markiert nicht nur den Beginn seiner Offizierslaufbahn, sondern auch die Möglichkeit einer aktiven Karriere in den belgischen Streitkräften.