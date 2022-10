Den Look komplettierte Perlen- und Diamantschmuck in Form von tropfenförmigen Ohrringen und einer Brosche. Ihr blondes Haar trug Königin Máxima zu voluminösen Wellen frisiert. Das Make-up hielt sie mit einem rosa Lippenstift und einem dunklen Lidschatten schlicht. Die Nägel waren in einem Dunkelrot lackiert.