Königin Máxima besucht Flüchtlingsunterkunft in ukrainischem Blau-Gelb

Gespräche mit Betroffenen

In der Flüchtlingsunterkunft tauschte sich die Königin auch mit Betroffenen aus. So sprach sie etwa mit viel Empathie mit einer geflüchteten Mutter und ihren zwei Kindern. Auf Bildern ist zu sehen, wie sie dabei ihre Hand auf den Arm der Frau legt. Zudem setzte sie sich beim Mittagessen zu einer Familie und zeigte sich auch in dieser Gesprächsrunde mitfühlend. Dabei ging es um die Situation in der Ukraine, ihre Reise in die Niederlande und den Kontakt zu zurückgebliebenen Angehörigen.