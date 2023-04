Royaler Hingucker

Königin Máxima bezaubert in roter Wow-Robe

Die niederländische Königin Máxima war am Dienstagabend der Hingucker beim Staatsbankett in Amsterdam. In einem scharlachroten Abendkleid begrüsste sie gemeinsam mit ihrem Mann, König Willem-Alexander, das französische Präsidentenpaar im Königspalast.