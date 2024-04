Königin Máxima: Dieses Designer-Kleid bringt sie zum Strahlen

In ihrem Look hat sich Máxima sichtlich wohlgefühlt. Mehrere Fotos zeigen die 52–Jährige immer wieder mit einem strahlenden Lächeln bis über beide Ohren. Kein Wunder, denn in der Vergangenheit setzte sie schon diverse Male auf die edlen Kreationen von Oscar de la Renta. Und auch Blüten in sämtlichen Formen und Farben sind oft in Máximas Outfits zu finden.