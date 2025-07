Königin Máxima jubelt mit jüngster Tochter bei EM-Spiel in Luzern

Niederländische Royals im sportlichen Einsatz

Nicht nur von der Tribüne aus feuerte das royale Duo die Mannschaft an. Im Backstage–Bereich gab es auch persönliche Gespräche mit den Spielerinnen. Die niederländischen Royals zeigen sich immer wieder bei sportlichen Anlässen wie etwa 2024 bei den Olympischen Spielen in Frankreich und beim Europameistertitel der Oranje–Frauen 2017 in den Niederlanden. Bei der Fussball–Europameisterschaft der Männer im vergangenen Jahr in Deutschland war die königliche Familie hingegen nicht anwesend. König Willem–Alexander (58) wäre laut niederländischer Medien zum Finale gekommen. Doch die Niederlande verloren im Halbfinale mit 1:2 gegen England.