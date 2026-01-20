Königin Máxima und mehr: Die legendärsten Brautkleider von Valentino

Auch diese Promis sagten in einem Valentino–Traum «Ja»

Doch Valentino bleibt nicht nur durch seine edlen Roben für den Adel unvergessen. Auch zahlreiche Hollywoodstars gaben sich in seinen Entwürfen das Jawort – selbst wenn die Ehen nicht immer von Dauer waren. Schauspiel–Ikone Elizabeth Taylor (1932–2011) trug bei ihrer Hochzeit mit Larry Fortensky (1952–2016) im Jahr 1991 ein zitronengelbes Spitzenkleid mit langer Schleppe. «Friends»–Star Courteney Cox (61) gab 1999 David Arquette (54) in einem Kleid mit figurbetonter Silhouette, einem tiefen Ausschnitt und einem gepunkteten Tüllschleier das Jawort. Sängerin Jennifer Lopez (56) trug bei ihrer Hochzeit mit Chris Judd (56) im Jahr 2001 ein cremefarbenes Kleid aus Chantilly–Spitze mit tiefem Ausschnitt.