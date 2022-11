Königin Máxima war der Hingucker beim Herbst-Shooting

Catharina-Amalia der Niederlande (18), Alexia von Oranien-Nassau (17) und Prinzessin Ariane der Niederlande (15) entschieden sich allesamt für dasselbe Ensemble aus Hose und Blazer, allerdings in unterschiedlichen Farben: Catharina-Amalia in Petrol, Alexia in Grau sowie Schwarz und Ariane in einem karierten Blazer mit weisser Hose.